В Киеве горела квартира в многоэтажке: есть погибшая
Пожар произошел днем 24 февраля в многоэтажке на улице Владимира Ивасюка, что в Оболонском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Возгорание произошло в комнате одной из квартир на втором этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины.
На месте работали 15 огнеборцев, привлекались 4 спецавтомобиля.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, днем 22 февраля в Житомирской области произошел ужасный пожар: погибла семья с двумя маленькими детьми.
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