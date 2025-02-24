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24 февраля 2025, 13:42

Стало известно, когда в Киеве могут снять ограничение движения по Южному мосту

24 февраля 2025, 13:42
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фото: иллюстративное
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После консультаций с военным руководством есть предварительная договоренность о возобновлении движения транспорта по Южному мосту столицы. Речь идет об автомобильном сообщении с левого на правый берег города

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем телеграмме, передает RegioNews.

"О движении по некоторым мостам столицы. В частности, Южным. В декабре 2024 года городские власти снова обращались к военным и тогда согласия на открытие движения в привычном режиме Южным мостом не было. Теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения", - говорится в сообщении.

В частности, планируют разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Таковы предварительные договоренности.

"Для этого еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации. Но после этого – решение Совета обороны города. Городские власти оперативно сообщат об окончательно принятых решениях", - добавил Кличко.

Напомним, в Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам.

Киев Кличко Виталий Владимирович ограничение движения Южный мост
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