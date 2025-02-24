В столице более 170 домов остались без отопления: в чем причина

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В Голосеевском районе без тепла остались 176 жилых домов, две поликлиники и 18 учебных заведений

Об этом сообщила пресс-служба Киевтеплоэнерго, передает RegioNews.

"Сегодня ночью на просп. Академика Глушкова обнаружено повреждение трубопровода магистральной теплосети, которое произошло без утечки теплоносителя на поверхность", - отметили в компании.

На время работ приостановят теплоснабжение в микрорайонах Теремки-1, Теремки-2 и частично по просп. Голосеевском. В частности, в 176 жилых домах, 2 поликлиниках и 18 учебных заведениях.

Привлечены аварийные бригады и вся необходимая специальная техника Киевтеплоэнерго.

Работы планируют завершить за сутки.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, в столице удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Из-за повышения концентрации пыли киевлянам советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.