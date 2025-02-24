07:00  24 февраля
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
07:08  24 февраля
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
14:22  23 февраля
В одном из клубов Киева ночью развлекались под российскую музыку: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 13:33

В столице более 170 домов остались без отопления: в чем причина

24 февраля 2025, 13:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Голосеевском районе без тепла остались 176 жилых домов, две поликлиники и 18 учебных заведений

Об этом сообщила пресс-служба Киевтеплоэнерго, передает RegioNews.

"Сегодня ночью на просп. Академика Глушкова обнаружено повреждение трубопровода магистральной теплосети, которое произошло без утечки теплоносителя на поверхность", - отметили в компании.

На время работ приостановят теплоснабжение в микрорайонах Теремки-1, Теремки-2 и частично по просп. Голосеевском. В частности, в 176 жилых домах, 2 поликлиниках и 18 учебных заведениях.

Привлечены аварийные бригады и вся необходимая специальная техника Киевтеплоэнерго.

Работы планируют завершить за сутки.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, в столице удерживается высокий уровень загрязненности воздуха. Из-за повышения концентрации пыли киевлянам советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Киев теплосистема аварийная бригада авария отключение Киевтеплоэнерго многоэтажка поликлиника
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
ВР провалила голосование за постановление о поддержке демократии в Украине
24 февраля 2025, 14:02
Соглашение о ископаемых: Стефанишина рассказала, на какой стадии находятся переговоры
24 февраля 2025, 13:48
Стало известно, когда в Киеве могут снять ограничение движения по Южному мосту
24 февраля 2025, 13:42
Пытки и убийства в колонии на Полтавщине: ГБР передало дело в суд
24 февраля 2025, 13:40
Одесский эксдепутат, ехавший с колонной войск РФ в Киев, может сесть на 15 лет
24 февраля 2025, 13:30
Первые 6200 домов в 10 областях: в Украине работают над развитием фонда социального жилья
24 февраля 2025, 13:22
В Киеве с начала полномасштабной войны погибли более 200 гражданских
24 февраля 2025, 13:14
В Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам
24 февраля 2025, 12:53
Сообщники РФ в войне могут заработать деньги, но никогда не получат уважения, – Зеленский
24 февраля 2025, 12:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »