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21 февраля 2025, 14:12

В Киеве правоохранители нашли нелегальные папиросы на 12 млн гривен

21 февраля 2025, 14:12
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фото: ГПСУ
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Сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Государственной пограничной службы разоблачили незаконный сбыт контрафактных табачных изделий и провели санкционированные обыски в столице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Отмечается, что к моменту обнаружения незаконно изготовленных подакцизных товаров контрафактные сигареты как раз перевозили с целью сбыта. Предварительно установлено, что после накопления в разных местах их распространяли по всей территории Украины через почтовые компании и путем прямой доставки.

Правоохранители обнаружили и изъяли более 120 тыс. пачек контрафактных табачных изделий и около 11 тыс. одноразовых электронных испарителей разных наименований. Общая стоимость нелегальной продукции составляет около 12 млн гривен.

Также у злоумышленников изъяли транспортное средство, которое перевозило подакцизные товары, черновую документацию и другие доказательства противоправной деятельности.

Напомним, в Киевской области безработные женщина и мужчина готовили теракт. За это им обещали заплатить около 5000 долларов.

Киев пограничники сигареты ГПСУ контрафакт нелегальный цех
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