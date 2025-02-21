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21 лютого 2025, 14:12

У Києві правоохоронці знайшли нелегальні цигарки на 12 млн гривень

21 лютого 2025, 14:12
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фото: ДПСУ
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Співробітники головного оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби викрили незаконний збут контрафактних тютюнових виробів та провели санкціоновані обшуки в столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Зазначається, що на момент виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів контрафактні цигарки саме перевозили з метою збуту. Попередньо встановлено, що після накопичення у різних місцях їх розповсюджували по всій території України – через поштові компанії та шляхом прямої доставки.

Правоохоронці виявили та вилучили понад 120 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів і майже 11 тис. одноразових електронних випаровувачів різних найменувань. Загальна вартість нелегальної продукції складає майже 12 млн гривень.

Також у зловмисників вилучили транспортний засіб, яким перевозили підакцизні товари, чорнову документацію та інші докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Київській області безробітні жінка та чоловік готували теракт. За це їм обіцяли заплатити близько 5000 доларів.

Київ прикордонники сигарети ДПСУ контрафакт нелегальний цех
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