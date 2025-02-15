В Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл"
В лесу за пределами села Поташня Бучанского района лесничие во время обхода территории обнаружили авиабомбу
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.
На место происшествия прибыли саперы. Специалисты изъяли авиабомбу, транспортировали ее и уничтожили контролируемым подрывом на специально отведенной площадке.
Отмечается, что обнаруженная ОГАБ-500 "Геракл" – объемно-детонирующая авиабомба, оставшаяся еще со времен пребывания российских войск в Киевской области.
Напомним, ранее в Киевской области в поле упала новейшая российская крылатая ракета Х-69, она не сдетонировала. Саперы обезвредили ракету.
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