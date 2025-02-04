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04 февраля 2025, 19:24

В Днепре 17-летний парень избил пенсионеров и украл их украшения

04 февраля 2025, 19:24
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Фото: Нацполиция
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17-летний родственник угрожал пенсионерам пистолетом и украл их украшения из сейфа. После этого он сбежал в Одесскую область

Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

17-летний парень украл золотыми украшениями и мобильным телефоном родственника-пенсионера. Далее парень скрылся в Одесской области, чтобы скрыться от полиции, однако там его задержали.

Сам инцидент произошел 2 февраля в НФА овододатском районе Днепра. В гости к потерпевшим пришел 17-летний родственник. Он вел себя агрессивно, а впоследствии – вырвал из рук бабушки телефон. Он угрожал пистолетом, и украл из сейфа 77-летних родственников украшения.

"Парня задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили задержанное о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до 15 лет за решеткой. Продолжается следствие", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине задержан мужчина, убивший выстрелом военного ТЦК . На суде он заявил, что хотел только напугать военных, а не кого-то убивать. Суд отправил его под стражу.

Также сообщалось, что в Харьковской области задержали мужчину, который избил пенсионерку . Он пришел к ней якобы чтобы увидеться с ее внуком. Однако, когда оказалось, что женщина дома сама, злоумышленник ударил ее в лицо и украл ноутбук.

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