Фото: Нацполиция

Женщина на столичном рынке выбирала товары. В то время злоумышленник незаметно украл ее телефон и скрылся.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Женщина была на рынке. Когда она выбирала товар, злоумышленник незаметно вытащил телефон из ее кармана и скрылся. Впоследствии полицейские его задержали.

Воровством оказался 42-летний киевлянин. Известно, что ранее он уже был судим за имущественные и наркопреступления. Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который ограбил бессознательного пенсионера. Пожилой человек имел контузию из-за российских обстрелов. Ему стало плохо, и он потерял сознание на улице. Злоумышленник воспользовался этим и украл его телефон. Благодаря небезразличным гражданам злоумышленника задержали.

Также сообщалось, что в Ровенской области задержали мужчину, который украл цветы с могилы военного. Тот же букет правоохранители нашли у него дома. Сам злоумышленник заявил, что он на момент инцидента был пьян, и потому не может объяснить причины своих действий.