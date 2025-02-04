Фото: Нацполіція

У соцмережі чоловік вдавав, що він працює правоохоронцем. Тепер йому доведеться сплатити за це штраф

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у соцмережах з'явилося відео, де 28-річний чоловік, будучи одягнутий в поліцейський однострій, вів стрім. Він мав десятки тисяч підписників.

Блогер видавав себе за працівника кіберполіції. Він також поводився дуже зухвало та вживав нецензурну лексику.

Тепер правоохоронці у відношенні блогера склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 184-3 КУпАП - незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Він повинен сплатити штраф до 34 тисяч гривень.