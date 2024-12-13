"Блогерка" получила 5 лет тюрьмы за распространение данных о военных объектах в Черновцах

фото: Черновицкая областная прокуратура

Жительницу Буковины приговорили к пяти годам заключения за раскрытие информации о военных объектах в Черновцах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

Суд признал жительницу Черновцов виновной в незаконном распространении данных о расположении подразделения Вооруженных сил Украины во время военного положения.

Как установило следствие, 54-летняя "блогерка" летом 2023 года зафиксировала на видео местонахождение специального правоохранительного формирования в составе ВСУ. .

Прокуроры в суде предоставили достаточно доказательств, чтобы подтвердить факт сознательного распространения информации, которая могла помешать обороноспособности Украины.

"Гражданка приговорена к 5 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Чернигове задержали 16-летнюю агентку российской военной разведки. Девушка помогала оккупантам готовить новый воздушный удар по Черниговщине.