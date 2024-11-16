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16 ноября 2024, 08:33

Военный блогер Сорд присвоил деньги подписчиков со сбора для ВСУ

16 ноября 2024, 08:33
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фото: Офис Генерального прокурора
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Правоохранители объявили военному блогеру из Винницы о подозрении в мошенничестве. Он обманул владелец подписчиков на минимум 350 тысяч гривен во время сбора средств для ВСУ

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По материалам следствия, в июле 2022 блогер написал на своей странице в соцсети, что имеет возможность приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 млн гривен. Срочность и важность сбора он объяснил тем, что минометы помогут защитникам в боях под Изюмом.

"Как выяснили следователи Нацполиции, определенную часть средств мужчина оставил себе. Речь идет о по меньшей мере 350 тысячах гривен, присвоенных из сборов. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ во время расследования", – говорится. в сообщении.

По информации Украинской правды, речь идет о военном блогере Владиславе Сорде, которого ранее в соцсетях обвиняли в присвоении средств, собранных на нужды ВСУ.

Правоохранители обнаружили злоумышленника в Виннице по месту жительства. Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве. Следствие продолжается.

Напомним, житель Черкасской области требовал от жены военного 200 тысяч гривен и угрожал убийством ребенка. Злоумышленник был задержан.

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