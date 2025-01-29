Кирилла Фесика могут назначить заместителем руководителя Киевской военной администрации, - СМИ

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Об этом сообщил портал "КиевВласть" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Речь идет о должности заместителя нового руководителя Киевской военной администрации Тимура Ткаченко . Один из источников даже отметил, что, вероятно, Кирилл Фесик будет назначен его первым заместителем.

Сейчас у руководителя военной администрации есть два заместителя – по военным вопросам и по гражданским вопросам. В то же время должность заместителя по гражданским вопросам согласно законодательству занимает глава городской администрации, которым уже более 10 лет является действующий мэр Виталий Кличко.

Однако журналистские источники в Оболонской районной администрации подобные слухи не подтвердили.

Что известно о Кирилле Фесике

Кирилл Фесик неоднократно становился фигурантом ряда антикоррупционных журналистских расследований, в частности из-за своих тесных связей с беглым депутатом Владиславом Трубицыным. Его, напомним, подозревают в получении 1,4 млн. грн. взятки за решение вопросов размещения МАФов в Киеве, а также в требовании взятки за назначение директора "Ржаного рынка" в столице. Депутат был задержан следователями в кабинете того же Кирилла Фесика. Пока Трубицын лишен мандата депутата, объявлен в международный розыск и, по информации нашего издания, скрывается в Израиле под другим именем Арон Трубицын.

Как ранее рассказал изданию RegioNews один из киевских предпринимателей, оба чиновника совместно использовали свои полномочия, чтобы получать "дополнительную прибыль" от местного бизнеса. В Киевсовете даже обращались к президенту с просьбой проверить компетентность Кирилла Фесика в должности главы РГА.

После ряда коррупционных скандалов Фесик вышел из списка основателей и владельцев благотворительного фонда "Рідна Оболонь", который они в свое время основали с Трубицыным. Фонд сменил свое название и адрес регистрации.

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