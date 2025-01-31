Россияне ударили "Шахедом" по Сумщине: ранены два человека
В четверг, 30 января, около 22:00 российские военные атаковали беспилотником типа Shahed Краснопольскую громаду в Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, передает RegioNews.
Вражеский дрон попал в частный дом. Предварительно, ранения различной степени тяжести получили два человека, их доставили в больницу.
Последствия атаки еще не устанавливаются.
Напомним, в результате российского дронового удара по многоэтажке в Сумах ночью 30 января погибли 9 человек, в том числе мать раненой 8-летней девочки. Аварийно-спасательные работы завершены.
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