Россияне снова атаковали Киев: обломки БПЛА упали в Деснянском районе
Около 9 часов россияне снова атаковали Киев. Работало ПВО. Есть падение обломков БПЛА
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
По его словам, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности. Загорелась трава и кусты.
В настоящее время устанавливается информация о повреждениях и пострадавших.
Отметим, это уже вторая утренняя атака окупантов по столице. Во время первого обломка вражеского дрона упали недалеко от метро в Дарницком районе.
Появились фото с места падения обломков дрона в КиевеВсе новости »
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