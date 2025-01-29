Россияне снова атаковали Киев: обломки БПЛА упали в Деснянском районе

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Около 9 часов россияне снова атаковали Киев. Работало ПВО. Есть падение обломков БПЛА

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе на открытой местности. Загорелась трава и кусты.

В настоящее время устанавливается информация о повреждениях и пострадавших.

Отметим, это уже вторая утренняя атака окупантов по столице. Во время первого обломка вражеского дрона упали недалеко от метро в Дарницком районе.