19:25  28 января
Стали известны подробности стрельбы в центре Киева
10:09  29 января
Пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort: стали известны подробности
20:03  28 января
Мужа блогерши Анны Жук, погибшей в ДТП, отправили под арест
UA | RU
UA | RU
29 января 2025, 12:15

Ночью россияне запустили по Украине более 50 "шахедов": как отработала ПВО

29 января 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 29 января российские войска выпустили по Украине 57 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 29 дронов, еще 14 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Чауда (ВОТ Крыма), Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Также известно, что произошел пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 29 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов - потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Николаевщина, Одесщина, Харьковщина, Киевщина и Сумщина.

Напомним, около 9 часов россияне атаковали Киев. Работала ПВО, зафиксированы падения обломков БпЛА.

РФ война ракета БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
Бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов
29 января 2025, 12:10
Силы обороны поразили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью около $45 млн
29 января 2025, 10:05
В Генштабе ВСУ посчитали потери РФ с начала полномасштабного вторжения
29 января 2025, 09:14
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
29 января 2025, 12:41
Россияне обстреляли поселок под Херсоном: погиб 23-летний парень
29 января 2025, 12:30
Спасатели ликвидировали последствия падения обломков БПЛА в столице
29 января 2025, 12:24
Бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 оккупантов
29 января 2025, 12:10
В Харькове пара корректировала удары россиян и параллельно торговала наркотиками
29 января 2025, 11:49
Пожар в киевском спорткомплексе Tsarsky потушили
29 января 2025, 11:30
Минобороны начало собственное производство FPV-дронов
29 января 2025, 11:29
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
29 января 2025, 11:06
Почти 90% поляков хотят, чтобы неработающих украинцев лишили выплат, - опрос
29 января 2025, 11:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »