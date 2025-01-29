Ночью россияне запустили по Украине более 50 "шахедов": как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 29 января российские войска выпустили по Украине 57 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 29 дронов, еще 14 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Чауда (ВОТ Крыма), Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Также известно, что произошел пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 29 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях. 14 вражеских беспилотников-имитаторов - потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Николаевщина, Одесщина, Харьковщина, Киевщина и Сумщина.

Напомним, около 9 часов россияне атаковали Киев. Работала ПВО, зафиксированы падения обломков БпЛА.