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29 января 2025, 07:40

Вражеские обстрелы в Сумской области: погиб один гражданский человек

29 января 2025, 07:40
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фото из открытых источников
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В течение 28 января российские оккупанты совершили 71 обстрел по общинам Сумской области. В результате атаки FPV-дроном в Великописаревской общине погиб один гражданский человек

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

Всего зафиксировано 116 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

  • Великописаревское общество: враг бил из артиллерии (24 взрыва), FPV дронами (5 взрывов).
  • Середино-будская община: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов).
  • Белопольское общество: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), минометные обстрелы (3 взрыва).
  • Эсманьское общество: россияне ударили из минометов (3 взрыва), FPV дронами (8 взрывов) и произвели сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Краснопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (13 взрывов), удар FPV дроном (2 взрыва), минометные обстрелы (11 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва), обстрел из СПГ (4 взрыва).
  • Глуховское общество: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Зноб-Новгородская община: произведен сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
  • Миропольская община: произошел сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
  • Юношеское общество: враг бил из минометов (9 взрывов), FPV дронами (2 взрыва).
  • Новослободская община: произведен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
  • Шалыгинская община: нанесена атака FPV-дронов (3 взрыва).

Напомним, с начала года российские войска совершили более 600 атак дронами и 147 пусков управляемых авиабомб на Сумщину. Количество обстрелов увеличилось вдвое по сравнению с январем прошлого года.

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