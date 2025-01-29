На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...

Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте

21 января 2025

Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?

В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...