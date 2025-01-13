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13 января 2025, 12:02

В ботсаду Гришко не будет жилой застройки

13 января 2025, 12:02
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фото: Kyivmaps
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В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве не было передано ни одного метра под жилую застройку

Об этом заявил заместитель директора ботсада Николай Шумык, передает Общественное.

По его словам, в 2018 году земельный участок ботсада по улице Садово-Ботанической, 1 стал предметом инвестиционного соглашения с застройщиком.

Николай Шумык утверждает, что речь шла о приведении в порядок хозяйственной зоны, а не о возведении жилых домов.

"У нас хозяйственный двор, где находится административный корпус, выходит фасадом на улицу Садово-Ботаническую. Здесь построили гараж, здания хозяйственные, административный корпус, с тех пор так ничего капитально не ремонтировалось....То мы прописали в этом проекте организации территорий капитальный ремонт" , – сказал он.

На территории хозяйственного двора ботсада есть подсобные помещения, которые примыкают к гаражу.

Национальный ботанический сад им. М. Гришко НАН Украины – научно-исследовательское учреждение для проектирования и создания новых ботанических садов и парков, разработки научных основ охраны биоразнообразия, озеленения и фитодизайна предприятий и организаций, а также других направлений теоретической и прикладной ботаники.

Ботанический сад входит в природно-заповедный фонд Украины и является объектом комплексной охраны, относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства. Парк-памятник садово-паркового искусства общего государственного значения.

Одна из главных задач ботанического сада - проведение исследований в области охраны природы, создание базы для сохранения генофонда растений и всего биологического разнообразия, а также просветительская деятельность по вопросам экологии и использования растений.

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