У ботсаді Гришка не буде житлової забудови

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В Національному ботанічному саду імені Гришка в Києві не було передано жодного метра під житлову забудову

Про це заявив заступник директора ботсаду Микола Шумик, передає Суспільне.

За його словами, у 2018 році земельна ділянка ботсаду по вулиці Садово-Ботанічній, 1, стала предметом інвестиційної угоди із забудовником.

Микола Шумик стверджує, що йшлося про впорядкування господарської зони, а не про зведення житлових будинків.

"У нас господарський двір, де знаходиться адміністративний корпус, виходить фасадом на вулицю Садово-Ботанічну. Тут побудували гараж, будівлі господарські, адміністративний корпус, відтоді так нічого капітально не ремонтувалося....То ми прописали у цьому проєкті організації територій капітальний ремонт", – сказав він.

На території господарського двору ботсаду є підсобні приміщення, які примикають до гаража. У них інколи ночують працівники, що приїжджають з сіл.

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України – науково-дослідна установа для проєктування і створення нових ботанічних садів і парків, розробки наукових основ охорони біорізноманіття, озеленення та фітодизайну підприємств і організацій, а також інших напрямків теоретичної та прикладної ботаніки.

Ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України та є об'єктом комплексної охорони, належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави. Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загально державного значення.

Одним із головних завдань ботанічного саду є проведення досліджень у галузі охорони природи, створення бази для збереження генофонду рослин і всього біологічного різноманіття, а також просвітницька діяльність з питань екології та використання рослин.