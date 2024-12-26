Суд вынес приговор жителю Киевщины, застрелившему собаку на глазах у детей

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Суд признал виновным в жестоком обращении с животным 65-летнего жителя села Мощун в Киевской области, который застрелил собаку на глазах у детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

В прокуратуре рассказали, что мужчина в присутствии малолетних детей выстрелил из охотничьего ружья в бездомного пса. Животное получило смертельное ранение.

Согласно приговору суда, мужчине назначено 3 года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком 3 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 51-летний киевлянин подозревается в жестоком обращении с собакой, которую он ударил ногой на улице после конфликта в почтовом отделении.

Также недавно правоохранители Львовской области сообщили о подозрении 84-летнему мужчине в жестоком обращении с животными. Мужчина забил палкой собаку.

К тому же на Днепропетровщине мужчина застрелил из ружья двух собак, полиция открыла дело.