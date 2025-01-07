фото: ГБР

В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя директора одного из департаментов КГГА и частного предпринимателя-посредника, требовавших взятки у столичных автоперевозчиков

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, руководившая фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество".

В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.

Был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяли документы и технику, подтверждающие противоправную деятельность. Чиновника отстранили от исполнения обязанностей.

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине будут судить чиновника Госпродпотребслужбы и инспекторов, которые собирали "дань" с предпринимателей.