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В Киеве будут судить чиновника КГГА, требовавшего еженедельную "дань" с перевозчика
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07 января 2025, 15:09

В Киеве будут судить чиновника КГГА, требовавшего еженедельную "дань" с перевозчика

07 января 2025, 15:09
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фото: ГБР
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В суд направлен обвинительный акт в отношении заместителя директора одного из департаментов КГГА и частного предпринимателя-посредника, требовавших взятки у столичных автоперевозчиков

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, руководившая фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на "сотрудничество".

В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного "транша" для чиновника.

Был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяли документы и технику, подтверждающие противоправную деятельность. Чиновника отстранили от исполнения обязанностей.

Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине будут судить чиновника Госпродпотребслужбы и инспекторов, которые собирали "дань" с предпринимателей.

ГБР Киев чиновники вымогательство перевозчики поборы
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