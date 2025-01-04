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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Два 11-летних мальчика после просмотра в интернете видео решили провести химический эксперимент на территории гаражного кооператива. Они смешали необходимые составляющие в пластиковой бутылке, после чего в результате химической реакции смесь взорвалась в руках одного из них. Оба мальчика получили ожоги лица. Их госпитализировали.

С детьми и их родными полицейские провели профилактические беседы. Относительно родителей составили админпротокол.

Напомним, на Львовщине пуля из пневматического ружья попала в голову 4-летней девочки.