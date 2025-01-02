В Киеве фура протаранила забор, слетела с моста и опрокинулась

фото: ГСЧС Украины в Киеве

ДТП произошло сегодня утром, 2 января, на съезде с Южного моста, в Голосеевском районе столицы. Водителю грузовика оказали медицинскую помощь

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Предварительно, около 06:45 водителю грузовика Volvo стало плохо. Мужчина не справился с управлением, в результате чего фура упала с моста.

"Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали медикам. Мужчина от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Пожарные смыли горючее с проезжей части дороги. Теперь точную причину аварии будут устанавливать правоохранители.

Напомним, водительнице Tesla, устроившей пьяное смертельное ДТП в Киеве, грозит 12 лет тюрьмы.