В Киеве фура протаранила забор, слетела с моста и опрокинулась
ДТП произошло сегодня утром, 2 января, на съезде с Южного моста, в Голосеевском районе столицы. Водителю грузовика оказали медицинскую помощь
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Предварительно, около 06:45 водителю грузовика Volvo стало плохо. Мужчина не справился с управлением, в результате чего фура упала с моста.
"Спасатели деблокировали водителя грузовика и передали медикам. Мужчина от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
Пожарные смыли горючее с проезжей части дороги. Теперь точную причину аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, водительнице Tesla, устроившей пьяное смертельное ДТП в Киеве, грозит 12 лет тюрьмы.
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