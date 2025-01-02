У Києві фура протаранила паркан, злетіла з мосту та перекинулася
ДТП сталася сьогодні вранці, 2 січня, на з'їзді з Південного мосту, в Голосіївському районі столиці. Керманичу вантажівки надали медичну допомогу
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
Попередньо, близько 06:45 водію вантажівки Volvo стало зле. Керманич не впорався з керуванням, внаслідок чого фура перекинулася з мосту.
"Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився", — йдеться у повідомленні.
Вогнеборці змили пальне з проїжджої частини дороги. Тепер точну причину аварії встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, водійці Tesla, яка влаштувала п'яну смертельну ДТП у Києві, загрожує 12 років в'язниці.
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