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31 декабря 2024, 15:46

Офис президента готовит замену главы Киевской ГВА

31 декабря 2024, 15:46
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Тимур Ткаченко
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Офис президента планирует сменить начальника Киевской городской военной администрации. Сегодня этот пост занимает Сергей Попко

Об этом сообщили источники RegioNews в Офисе президента.

По информации нашего собеседника, на должность главы КГВА будет назначен Тимур Ткаченко, занимавший должность заместителя министра развития общин и территорий Украины. Сегодня, 31 декабря, решением правительства он был уволен с этой должности.

До назначения в Минразвития с августа 2023 работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого работал более двух лет директором Департамента городского благоустройства КГГА. С января 2020 по февраль 2021 года был начальником управления контроля за благоустройством Департамента городского благоустройства КГГА.

Напомним, сегодня также бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин и экс-начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко назначены правительством на новые должности.

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