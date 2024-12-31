Тимур Ткаченко

Об этом сообщили источники RegioNews в Офисе президента.

По информации нашего собеседника, на должность главы КГВА будет назначен Тимур Ткаченко, занимавший должность заместителя министра развития общин и территорий Украины. Сегодня, 31 декабря, решением правительства он был уволен с этой должности.

До назначения в Минразвития с августа 2023 работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого работал более двух лет директором Департамента городского благоустройства КГГА. С января 2020 по февраль 2021 года был начальником управления контроля за благоустройством Департамента городского благоустройства КГГА.

Напомним, сегодня также бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин и экс-начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко назначены правительством на новые должности.

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