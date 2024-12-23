Обстрел Херсонщины: в Бериславе от удара дрона погиб мужчина

Фото: Полиция Херсонской области

Российские войска продолжают обстреливать населённые пункты правобережья Херсонской области. За прошедшие сутки оккупанты били по гражданской инфраструктуре Бериславского и Херсонского районов, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Херсонской области, информирует RegioNews.

По информации правоохранителей, агрессоры били по гражданской инфраструктуре Бериславского и Херсонского районов из артиллерии, минометов и БпЛА. В частности, агрессоры ударили FPV-дроном по жилому кварталу Берислава.

В результате российских обстрелов погиб 30-летний местный житель, еще один получил ранения. Кроме того, повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин и газопровод.

Кроме того, повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин и газопровод.

Напомним, 20 декабря, войска РФ нанесли массированные удары по Херсону и окрестным населенным пунктам.

В результате атаки два человека погибли, еще 10 гражданских получили ранения