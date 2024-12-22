На Тернопольщине водитель легковушки сбил двоих детей на тротуаре: одна из девочек в тяжелом состоянии
ДТП произошло в воскресенье, 22 декабря, около 11:00 в городе Кременец
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 60-летний водитель авто Dodge Caliber не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух девочек. Одной пострадавшей – 9 лет, другой – 14. Их госпитализировали с многочисленными травмами. Состояние старшей девочки медики оценивают как тяжелое.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 16 декабря в Николаевской области пьяный водитель авто Volvo V50 сбил двух женщин-пешеходок.
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