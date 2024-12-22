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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 60-летний водитель авто Dodge Caliber не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух девочек. Одной пострадавшей – 9 лет, другой – 14. Их госпитализировали с многочисленными травмами. Состояние старшей девочки медики оценивают как тяжелое.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 16 декабря в Николаевской области пьяный водитель авто Volvo V50 сбил двух женщин-пешеходок.