Правоохранители разоблачили афериста, присвоившего миллионы гривен благотворительной помощи конному спорту

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Правоохранители объявили о подозрении должностному лицу общественной организации, который присвоил почти 4 миллиона гривен помощи от иностранных благотворительных фондов для конного спорта Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, чиновник общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта" в 2022 году, переехав в Королевство Бельгии, основал и возглавил там благотворительную организацию с таким же названием с целью сбора благотворительной помощи якобы для помощи украинскому конному спорту.

"Используя официальный бланк украинской общественной организации, где он был генеральным секретарем, пользуясь правом подписи официальных писем от ее имени, мужчина направлял письма европейским компаниям с призывом оказывать благотворительную помощь. Впрочем, деньги он собирал на счета своей организации, а не той, письма от которой писал", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что иностранные организации на счет созданного подозреваемым фонда перечислили более 790 тысяч евро, однако часть денег благотворителей так и не попала в Украину и не была потрачена на поддержку конного спорта.



В общей сложности задокументировано, что почти 4 млн гривен человек перевел на два счета, потратив эти деньги по собственному усмотрению.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали дельцов, заработавших на продаже гуманитарных авто более 31 млн грн.