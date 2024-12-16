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16 грудня 2024, 14:17

Правоохоронці викрили афериста, який привласнив мільйони гривень благодійної допомоги кінному спорту

16 грудня 2024, 14:17
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фото: прокуратура
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Правоохоронці оголосили про підозру посадовцю громадської організації, який привласнив майже 4 мільйони гривень допомоги від іноземних благодійних фондів для кінного спорту України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, посадовець громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту" у 2022 році, переїхавши до Королівства Бельгії, заснував та очолив там благодійну організацію з такою самою назвою з метою збору благодійної допомоги начебто для допомоги українському кінному спорту.

"Використовуючи офіційний бланк української громадської організації, де він був генеральним секретарем, користуючись правом підпису офіційних листів від її імені, чоловік скеровував листи європейським компаніям із закликом надавати благодійну допомогу. Втім, гроші він збирав на рахунки своєї організації, а не тієї, листи від якої писав", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що іноземні організації на рахунок створеного підозрюваним фонду перерахували понад 790 тисяч євро. Однак частина грошей благодійників так і не потрапила до України та не була витрачена на підтримку кінного спорту.

Загалом задокументовано, що майже 4 млн гривень чоловік перевів на два рахунки, витративши ці гроші на власний розсуд. Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали ділків, які заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 млн грн.

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