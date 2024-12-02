В Киеве горел коттеджный дом, спасатели эвакуировали 11 человек

фото: ГСЧС

Вечером, 1 декабря, в Киеве возник пожар в многоквартирном коттеджном доме. Пожарные спасли 11 человек, из них одного ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.



Пожар произошел в Шевченковском районе столицы примерно в 21:30.

Пожар возник на первом этаже четырехэтажного коттеджа квартирного типа.

Во время тушения пожарные спасли ребенка из окна 4 этажа. Кроме ребенка, были эвакуированы еще 10 человек, из которых один травмирован.



Пожар ликвидирован около 22 часов. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном пожаре на рынке на столичной Оболони.