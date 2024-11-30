В Киеве накрыли незаконные АЗС

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В Киеве прекратили деятельность ряда автозаправочных станций, работавших без соответствующих лицензий

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Фигуранты организовали на территории Киева незаконное хранение и реализацию бензина, дизельного горючего и газа.

В ходе обысков правоохранители обнаружили более 20 тонн горючего, а также колонки, емкости для хранения газа, насосы.

Деятельность нелегальных АЗС приостановлена, топливо изъято, а оборудование демонтировано. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 2 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине будут судить директора двух АЗС по факту сбыта фальсифицированного горючего.