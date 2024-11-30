У Києві накрили незаконні АЗС
У Києві припинили діяльність низки автозаправних станцій, які працювали без відповідних ліцензій
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Фігуранти організували на території Києва незаконне зберігання та реалізацію бензину, дизельного пального та газу.
Під час обшуків правоохоронці виявили понад 20 тонн пального, а також колонки, ємності для зберігання газу, насоси.
Діяльність нелегальних АЗС припинена, пальне вилучили, а обладнання демонтовано. Орієнтовна вартість вилученого майна складає понад 2 мільйони гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині будуть судити директора двох АЗС за фактом збуту фальсифікованого пального.
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