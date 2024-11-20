В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО
Утром, 20 ноября, в Киеве раздаются взрывы. Они связаны с работой ПВО по вражескому дрону
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМВА.
Также в Воздушных силах ВСУ предупредили, что вражеский ударный дрон находится над городом.
Напомним, ранее также сообщалось, что за прошедшие сутки российские кафиры нанесли 415 ударов по территории Запорожской области.
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