скриншот с видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

На видео видно, что боевая часть сбитого ударного дрона сдетонировала спустя некоторое время после падения. На месте возник пожар.

Напомним, утром, 13 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. После серии взрывов над городом поднимается столб дыма.