В результате атаки на Киев был поврежден съемочный павильон шоу "МастерШеф"

фото: телеканал "СТБ"

Об этом сообщает пресс-служба канала СТБ, информирует RegioNews.

К счастью, никто не пострадал, отмечается, что еще летом 2022 года на территории студии были обустроены два укрытия. Однако был поврежден тот самый павильон, в котором снимали шоу с самого первого сезона.

"Это больно, непрогнозируемо и как всегда, когда речь идет о россиянах – преступно. Но для нас самое главное, что не пострадали люди – они самая большая ценность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что происходила активная подготовка к старту съемок 15 сезона "МастерШеф". Сейчас команда проекта и СТБ ищет возможности и решения возобновить производство.

Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.