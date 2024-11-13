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13 ноября 2024, 19:54

Фиктивный развод и опека над детьми: на Донетчине в одном из судов разоблачили схему для уклонистов

13 ноября 2024, 19:54
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фото: ГБР
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Правоохранители разоблачили в одном из Донецких судов схему уклонения от мобилизации через фиктивный развод и установление опеки над детьми. Организовал ее помощник одного из судей, бывший правоохранитель

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

За 3000 долларов делец обеспечивал принятие судебных решений касательно развода "клиента" и лишению родительских прав его жены. Таким образом, устанавливался факт самостоятельного воспитания и содержания отцом ребенка в возрасте до 18 лет. При этом исковые заявления по этим делам мужчины даже не писали и не участвовали в судебных заседаниях. Они получали от работника суда готовые решения после оплаты услуг.

Такие судебные решения безосновательно обеспечивали не только отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации мужчинам, которые не имели такого права, но и давали возможность беспрепятственно уехать за границу.

Помощнику судьи объявили подозрение. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют причастность к совершению противоправных действий работников этого учреждения, в том числе судей и руководства суда.

Напомним, ранее стражи порядка ликвидировали очередные схемы уклонения от мобилизации, которые действовали на Кировоградщине, Днепропетровщине и Харьковщине. На взятках "погорели" чиновники МСЭК и врачи ВВК.

Донецкая область суд уклонисты ГБР мобилизация развод
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