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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника "Дарьевской колонии", работавшего на захватчиков во время оккупации Херсонщины

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

После освобождения захваченной территории перебежчик "устроился" в ТЦК в Одесской области. Обвинительный акт направлен в суд.

Мужчина обвиняется в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии перешел на аналогичную должность к захватчикам. Он работал на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории.

Впоследствии мужчина был мобилизован и попал на службу в один из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Коллегам он рассказывал о своей сознательной проукраинской позиции и скрывал сотрудничество с оккупантами.

Злоумышленника задержали в сентябре этого года.