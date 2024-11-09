фото: ГСЧС

Пожар возник 9 ноября в 10:00 на бульваре Русановском в Днепровском районе Киева

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Возгорание произошло на третьем этаже в девятиэтажном доме. До прибытия спасателей огонь успел распространиться на балконы 4 и 5 этажей.

В 10:55 пожар ликвидировали на площади 90 кв.м. Во время тушения пожара огнеборцы эвакуировали 6 человек, еще одну женщину передали медикам.

Причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 9 ноября в Шевченковском районе Киева во время ремонтных работ обрушилась стена весом около 500 кг. Рабочему зажало ногу. Его вытаскивали спасатели.