фото: ГСЧС

Инцидент произошел в столице днем 9 ноября на улице Евгения Чикаленко в Шевченковском районе города

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Во время ремонтных работ на одного из работников упала стена весом около 500 кг. Мужчине зажало ногу.

С помощью спасательного оборудования мужчину деблокировали и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.

Причины происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в ночь на 4 ноября в Киеве произошел пожар в больнице по улице Загоровская в Шевченковском районе. Пожарные спасли десятки людей.