Сбили более 30 российских дронов: власти сообщили подробности ночной атаки на Киев

фото: КГВА

Сегодня ночью войска РФ снова атаковали столицу ударными беспилотниками. В Киев вражеские "Шахеды" заходили как в одиночку, так и группами. ПВО приземлила более 30 дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

По его словам, это была массированная атака противника. Нападение происходило волнами, по разным направлениям, БПЛА заходили на город на разных высотах – как на очень низких, так и на значительных.

"В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА", – говорится в сообщении.

В общей сложности воздушная тревога в Киеве длилась восемь часов. Обломки сбитых дронов упали в шести районах столицы.

"В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет", - добавил начальник КГВА.

Сергей Попко призвал киевлян быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия атаковала столицу "Шахедами". ПВО сбивала вражеские БПЛА, зафиксированные падения обломков. Есть раненые.

Сообщалось, что из-за затяжной воздушной тревоги станции метрополитена в Киеве были "забиты" до основания.