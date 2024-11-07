Яблоку негде упасть: из-за воздушной тревоги в Киеве "забитое" метро

фото: t.me/kievreal1

В четверг утром, 7 ноября, из-за воздушной тревоги станции метрополитена в Киеве были полностью "забиты" людьми

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы, передает RegioNews.

В соцсетях обнародовали соответствующие видео и фотографии.

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что после восьмичасовой воздушной тревоги метрополитен возобновил перевозку пассажиров в обычном режиме, в том числе наземными участками, которые на время тревоги не работают по соображениям безопасности.

Поезда курсируют с такими интервалами: "красная" линия - 5-6 мин, "синяя", "зеленая" - 10 мин. С 9:10 на всех линиях будут обычные интервалы – около 3 мин.

Напомним, в ночь на 7 ноября российская армия атаковала столицу "Шахедами". ПВО сбивала вражеские БПЛА, зафиксированные падения обломков. Есть раненые.