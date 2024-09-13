В Киеве задержали на взятке проректора одного из университетов

фото: прокуратура

Правоохранители задержали в Киеве проректора одного из университетов. За 2 тысячи долларов он помогал военнообязанному абитуриенту поступить в аспирантуру и таким образом избежать мобилизации

Об этом сообщают столичная полиция и прокуратура, передает RegioNews.

По информации УП, речь идет о Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

По данным следствия, к проректору за помощью обратился мужчина, желавший поступить в аспирантуру, чтобы получить основание для получения отсрочки от призыва на военную службу.

"Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои "услуги" в 2000 тысяч долларов США. Наконец, 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре университета на публичное управление и администрирование. Отметим, что на эти места претендовало 12 абитуриентов", – рассказали в прокуратуре.

Проректор был задержан во время передачи взятки. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды и злоупотреблении влиянием. Решается вопрос о применении меры пресечения.

Напомним, ранее задержан заместитель директора и заведующий заочным отделением двух государственных колледжей в Днепре по подозрению в получении взяток за зачисление на обучение для отсрочки от мобилизации.