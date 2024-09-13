В Кропивницком разоблачили главу ВВК и его сообщницу, которые "заработали" на уклонистах более миллиона гривен

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Сотрудники ГБР задержали на взятке председателя военно-лекарственной комиссии Кропивницкого. По данным следствия, он в сговоре с работницей одного из областных диспансеров организовали торговлю "белыми" военными билетами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

По данным ведомства, фигурант получал средства от военнообязанных за "признание их непригодным" к службе в армии. За свои "услуги" брал от 2 до 10 тысяч долларов США.

Соучастником главы ВВК стала врач диспансера, которая искала желающих избежать мобилизации и ставила ложные диагнозы по имеющимся проблемам со здоровьем военнообязанных.

В ГБР отмечают, что таким образом злоумышленники заработали в течение полугода заработали на уклонистах более миллиона гривен.

Председателя ВВК и сообщницу правоохранители задержали во время раздела оплаты за очередной "белый" билет. Им объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее правоохранители задержали государственного инспектора Львовской таможни, зарабатывавшего на торговле так называемыми "белыми" билетами для мужчин призывного возраста.