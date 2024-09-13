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В Одесской области пограничники задержали группу мужчин на окраине села Великокомаровка Раздельнянского района. Ночные путешественники пытались незаметно пробраться через кукурузные поля в Молдову через Приднестровский сегмент границы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники задействовали коптер с тепловизором, чтобы быстро обнаружить потенциальных беглецов. Несмотря на требования остановиться, мужчины пытались убежать, но предупредительные выстрелы вверх остановили их.

Как выяснилось, 16-летний местный вожак прокрутил сделку по незаконной переправке мужчин за границу. Своих клиентов он нашел через телеграм-канал, а стоимость "услуги" переправки варьировалась от 7 до 10 тысяч долларов.

Относительно переправщика направлено сообщение в Нацполицию. На задержанных мужчин составлены админпротоколы, дела направили в суд.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники поймали четырех мужчин, которые неделю бродили по горам и почти дошли до Румынии.