18:37  13 сентября
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
19:45  13 сентября
В Ужгороде работники ТЦК искали уклонистов в ресторанах и спортзалах
16:07  13 сентября
В Луганской области Силы обороны поразили бронетехнику и уничтожили полевые склады БК россиян
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2024, 12:05

Правоохранительница из Волыни незаконно переправила за границу 30 мужчин

13 сентября 2024, 12:05
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

На Волыни разоблачили работницу правоохранительных органов, организовавшую схему переправки уклонистов из Украины в Польшу. Таким образом из страны выехали более 30 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается в сообщении, дельцы искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов. Мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни.

В дальнейшем, по данным ГБР, чиновница не вносила сведений о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу.

"Благодаря этому, уклонисты беспрепятственно выезжали за пределы Украины. По такой схеме с 2022 года в Польшу попали более 30 мужчин", - говорят в Бюро.

Сотрудники правоохранительного органа сообщены о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Волынской ОВА и еще семи участникам схемы для уклонистов.

ГБР Волынь выезд за границу уклонисты
В Кропивницком разоблачили главу ВВК и его сообщницу, которые "заработали" на уклонистах более миллиона гривен
13 сентября 2024, 11:22
Кукурузными полями в Молдову: в Одесской области подросток пытался переправить 8 мужчин за границу
13 сентября 2024, 06:25
Во Львовской области правоохранитель с подельником планировали переправлять мужчин за границу под видом водителей автобусов
13 сентября 2024, 01:43
Все новости »
13 сентября 2024
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
НАБУ объявило подозрение бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Следствие считает его причастным к масштабному хищению на дорожном строительстве. Пока он самое высокое должнос...
09 сентября 2024
Кто такой Виктор Микита, и как изменится региональная политика ОП после его назначения
В рамках полной перезагрузки исполнительной и президентской вертикали власти новым заместителем руководителя Офиса президента ответственным за региональную политику стал Виктор Микита. На эту должност...
05 сентября 2024
Путин демонстративно презирает международное правосудие, но Украина получила серьезный инструмент, чтобы привлечь Россию к ответственности
Владимир Путин в очередной раз показал, во что он ставит современную международную систему – на этот раз такой важный элемент как Международный уголовный суд. Визит российского диктатора в Монголию до...
03 сентября 2024
Власть готовится к большой перезагрузке Кабмина: кто из министров лишится своих должностей
На этой неделе, по всей видимости, разрешится эпопея с переформированием Кабинета министров, которая тянулась последние четыре месяца
Дело об убийстве Ирины Фарион требуют переквалифицировать
13 сентября 2024, 23:51
В Херсонской области мужчина пытался вынести мину с поля: он погиб
13 сентября 2024, 22:25
В Киеве карета "скорой" попала в ДТП: пострадали медики
13 сентября 2024, 21:40
Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год, - Шмыгаль
13 сентября 2024, 21:05
День траура: в больнице скончался мужчина, раненный во время массированной атаки "Шахедов" на Конотоп
13 сентября 2024, 20:43
В пригороде Киева женщина нашла посреди улицы мину
13 сентября 2024, 20:11
В Ужгороде работники ТЦК искали уклонистов в ресторанах и спортзалах
13 сентября 2024, 19:45
В Укрэнерго сообщили, будут ли выключать свет 14 сентября
13 сентября 2024, 19:27
На Запорожье пограничники уничтожили пункты наблюдения оккупантов
13 сентября 2024, 19:18
Российская армия атаковала Купянск дроном-камикадзе: ранена женщина
13 сентября 2024, 18:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
Кто такой Виктор Микита, и как изменится региональная политика ОП после его назначения
Все публикации »
Юрий Касьянов
Александр Карпюк (Серж Марко)
Иван Столярчук
Все блоги »