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Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны — Кличко
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22 ноября 2021, 11:42

Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны — Кличко

22 ноября 2021, 11:42
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Фото: из открытых источников
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Ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. Столица уже в скором времени может выйти из "красной" зоны карантина

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", передает RegioNews.

По его словам, заполненность больниц на сегодняшний день составляет 58%, что немного меньше, чем в предыдущие дни, поэтому Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны.

"61% сейчас заполненность кроватей с кислородом. На сегодняшний день у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", - заявил мэр.

При этом он указал, что вакцинация - единственная защита от коронавируса.

"У нас сейчас есть положительная динамика, и я надеюсь, что, если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из красной зоны и перейти в оранжевую", - подытожил Кличко.

Городской глава Киев призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро, 22 ноября, в Украине выявили 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

коронавирус Киев карантин COVID-19 Виталий Кличко красная зона

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