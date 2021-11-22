Коронавирус в Украине резко пошел на спад: за сутки заболели чуть более 7 тысяч человек

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Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине традиционно снижается на выходных. По состоянию на утро, 22 ноября, в Украине выявили 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки среди новых 579 детей и 74 медработников.

При этом госпитализировано 2 501 человек, выздоровели 10 540 человек, а умерли – 326

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в:

Днепропетровской области – 864;

Николаевской – 655;

Одесской – 451;

Запорожской – 446;

Донецкой - 402

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 340 407 человек;

выздоровели – 2 773 490 человек;

умерли – 81 598.

Коронавирус в Украине за 20 ноября

заболели - 10 635 человек;

выздоровели – 14 450;

умерли – 377.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.