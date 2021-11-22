Коронавирус в Украине резко пошел на спад: за сутки заболели чуть более 7 тысяч человек
Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине традиционно снижается на выходных. По состоянию на утро, 22 ноября, в Украине выявили 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки среди новых 579 детей и 74 медработников.
При этом госпитализировано 2 501 человек, выздоровели 10 540 человек, а умерли – 326
Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в:
- Днепропетровской области – 864;
- Николаевской – 655;
- Одесской – 451;
- Запорожской – 446;
- Донецкой - 402
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 340 407 человек;
- выздоровели – 2 773 490 человек;
- умерли – 81 598.
Коронавирус в Украине за 20 ноября
- заболели - 10 635 человек;
- выздоровели – 14 450;
- умерли – 377.
Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.