09:07  22 листопада
Коронавірус в Україні різко пішов на спад: за добу захворіли трохи більше 7 тисяч осіб
09:38  22 листопада
Ситуація на Донбасі: за добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню
11:42  22 листопада
Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони — Кличко
UA | RU
UA | RU
22 листопада 2021, 11:42

Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони — Кличко

22 листопада 2021, 11:42
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується. Столиця вже незабаром може вийти з "червоної" зони карантину

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", передає RegioNews.

За його словами, заповненість лікарень на сьогоднішній день становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні, тому Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони.

"61% зараз заповненість ліжок з киснем. На сьогоднішній день у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", - заявив мер.

При цьому він вказав, що вакцинація - єдиний захист від коронавірусу.

"У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з червоної зони і перейти в помаранчеву", - підсумував Кличко.

Міський голова Київ закликав українців вакцинуватися від COVID-19.

Раніше ми писали, що станом на ранок, 22 листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

коронавірус Київ карантин COVID-19 Віталій Кличко червона зона

Коронавірус в Україні різко пішов на спад: за добу захворіли трохи більше 7 тисяч осіб
22 листопада 2021, 09:07
Захворюваність знижується: за добу в Україні зафіксовано 10 635 нових випадків COVID-19
21 листопада 2021, 09:14
В Україні зробили вже понад 22 млн щеплень від коронавірусу
19 листопада 2021, 12:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua