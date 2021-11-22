Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони — Кличко

Фото: iз відкритих джерел

Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшується. Столиця вже незабаром може вийти з "червоної" зони карантину

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", передає RegioNews.

За його словами, заповненість лікарень на сьогоднішній день становить 58%, що трохи менше, ніж у попередні дні, тому Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони.

"61% зараз заповненість ліжок з киснем. На сьогоднішній день у нас 46 людей померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися ні в якому разі не потрібно", - заявив мер.

При цьому він вказав, що вакцинація - єдиний захист від коронавірусу.

"У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з червоної зони і перейти в помаранчеву", - підсумував Кличко.

Міський голова Київ закликав українців вакцинуватися від COVID-19.

Раніше ми писали, що станом на ранок, 22 листопада, в Україні виявили 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.