Заболеваемость снижается: за сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых случаев COVID-19
В Украине по состоянию на 21 ноября 2021 года зафиксировано 10 635 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 894 ребенка и 99 медработников
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает RegioNews.
Также за минувшие сутки госпитализировано – 4 048 человек; летальных случаев – 377; выздоровел – 14 450 человек; осуществлен тестирований в сутки – 66 272 (в частности методом ПЦР – 30 741, методом ИФА – 5 873); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 658.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 332 943 человека; выздоровели – 2 762 950 человек; летальных случаев – 81 272; проведено ПЦР-тестов – 15 542 112.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев-559 случаев;
Винницкая область - 499 случаев;
Волынская область-302 случая;
Днепропетровская область-1242 случая;
Донецкая область-416 случаев;
Житомирская область-452 случая;
Закарпатская область-289 случаев;
Запорожская область-653 случая;
Ивано-Франковская область – 543 случая;
Киевская область - 519 случаев;
Кировоградская область-196 случаев;
Луганская область-42 случая;
Львовская область-288 случаев;
Николаевская область-693 случая;
Одесская область-655 случаев;
Полтавская область-361 случай;
Ровенская область-279 случаев;
Сумская область-451 случай;
Тернопольская область-297 случаев;
Харьковская область-284 случая;
Херсонская область-191 случай;
Хмельницкая область-598 случаев;
Черкасская область-260 случаев;
Черновицкая область-158 случаев;
Черниговская область-408 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось, по состоянию на утро, 20 ноября, в Украине подтвердили 18 250 новых случаев коронавируса. Эти данные более оптимистичны по сравнению с данными на утро 19 ноября
Напомним, что в Украине за сутки 19 ноября сделали 311 316 прививок против коронавируса COVID-19. Это превышает вчерашний показатель и совсем немного недотягивает до рекорда.