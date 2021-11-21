Заболеваемость снижается: за сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых случаев COVID-19

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В Украине по состоянию на 21 ноября 2021 года зафиксировано 10 635 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 894 ребенка и 99 медработников

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает RegioNews.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 4 048 человек; летальных случаев – 377; выздоровел – 14 450 человек; осуществлен тестирований в сутки – 66 272 (в частности методом ПЦР – 30 741, методом ИФА – 5 873); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 658.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 332 943 человека; выздоровели – 2 762 950 человек; летальных случаев – 81 272; проведено ПЦР-тестов – 15 542 112.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) и Хмельницкой (598) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев-559 случаев;

Винницкая область - 499 случаев;

Волынская область-302 случая;

Днепропетровская область-1242 случая;

Донецкая область-416 случаев;

Житомирская область-452 случая;

Закарпатская область-289 случаев;

Запорожская область-653 случая;

Ивано-Франковская область – 543 случая;

Киевская область - 519 случаев;

Кировоградская область-196 случаев;

Луганская область-42 случая;

Львовская область-288 случаев;

Николаевская область-693 случая;

Одесская область-655 случаев;

Полтавская область-361 случай;

Ровенская область-279 случаев;

Сумская область-451 случай;

Тернопольская область-297 случаев;

Харьковская область-284 случая;

Херсонская область-191 случай;

Хмельницкая область-598 случаев;

Черкасская область-260 случаев;

Черновицкая область-158 случаев;

Черниговская область-408 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось, по состоянию на утро, 20 ноября, в Украине подтвердили 18 250 новых случаев коронавируса. Эти данные более оптимистичны по сравнению с данными на утро 19 ноября

Напомним, что в Украине за сутки 19 ноября сделали 311 316 прививок против коронавируса COVID-19. Это превышает вчерашний показатель и совсем немного недотягивает до рекорда.