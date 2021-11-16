В Киеве с первого января дорожает проезд в муниципальном транспорте до 20 грн

Фото: kpt.kyiv.ua

В муниципальном транспорте Киева подорожает проезд. Для владельцев Карточки киевлянина после повышения тарифов стоимость поездки составит 12 грн и 20 грн в случае приобретения разового билета

Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация, передает RegioNews.

"Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Это связано со значительным ростом стоимости составляющих тарифа и, соответственно, экономически обоснованного тарифа", - заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок. Остается также возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка по проездному билету будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа.

"Теперь киевляне имеют возможность купить заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", – сказал Николай Поворозник.

По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней. Установить новые тарифы запланировано с 01.01.2022 года.

Как сообщается, в КГГА рассказали, сколько Киев тратит на проезд одного пассажира в общественном транспорте.