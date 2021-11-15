В Украину идет похолодание до -11 градусов, за ним – дождь со снегом

Фото: из открытых источников

В ближайшее время в Украине произойдет значительное похолодание. Температура воздуха в ночные часы будет спускаться до 2-8 градусов мороза, на Востоке в течение недели местами до -8-11 градусов

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, днем температура будет достигать максимально 0+5 градусов.

Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях: ночью около нуля, днем +4+10, на Закарпатье +7+11 градусов. Антициклон пока удержит сухую погоду – 16-го ноября осадки маловероятны.

В Киеве во вторник ожидается холодная сухая погода. Ближайшей ночью похолодает до -5 градусов, завтра днем будет не выше +2, +3 градусов.

Осадки подтянутся в четверг, 18-го ноября, а в течение 19 ноября, в День работников украинской гидрометслужбы, и также в течение 20-го ноября в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Соответственно, сильно будет прыгать атмосферное давление.

"Поэтому, учитывая грядущее похолодание, затем кандибоберы с атмосферным давлением, потом дождь со снегом, колючий ветер, и наконец на ближайшие выходные, 20-21 ноября, небольшое снова потепление (но это только между нами)) - головы, сосуды, равновесие психологическое и физическое поберегите особенно бережно", - резюмировала Диденко.